В Новосибирске идет масштабная реконструкция подстанции электроэнергии. Фото: Анатолий Локоть

В Новосибирске идет реконструкция распределительного пункта электроэнергии на улице Театральной. Прежняя конструкция была признана аварийной.

- Конструкция находилась в аварийном состоянии, поэтому решено установить новую подстанцию с двумя трансформаторами, - написал в своем Telegram-канале мэр Анатолий Локоть.

Он отметил, что мощности пункта хватит как для существующих, так и для новых пользователей.

По окончании ремонтных работ прилегающую территорию приведут в порядок.

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