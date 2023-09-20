В Новосибирске идет масштабная реконструкция подстанции электроэнергии. Фото: Анатолий Локоть
В Новосибирске идет реконструкция распределительного пункта электроэнергии на улице Театральной. Прежняя конструкция была признана аварийной.
- Конструкция находилась в аварийном состоянии, поэтому решено установить новую подстанцию с двумя трансформаторами, - написал в своем Telegram-канале мэр Анатолий Локоть.
Он отметил, что мощности пункта хватит как для существующих, так и для новых пользователей.
По окончании ремонтных работ прилегающую территорию приведут в порядок.
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