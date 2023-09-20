В Новосибирске опубликован график подключения домов к отоплению. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске энергетики опубликовали график подключения домов, больниц и детских садов к отоплению. Тепло будут давать поэтапно, с 21 по 30 сентября.

С 21 по 22 сентября к отоплению подключат больницы, детские сады и школы, а также организации с круглосуточным пребыванием детей. С 25 по 30 сентября тепло дадут во все жилые дома. В последнюю очередь отопление включат в институтах и на промышленных предприятиях.

Напомним, включить отопление досрочно можно было, написав индивидуальную заявку. Так, до 21 сентября начали отапливать 160 учебных заведений, 25 больниц, 4 жилых дома и еще 42 объекта.

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