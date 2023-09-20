«Пнули машину с ноги»: новосибирец ищет хулиганов, которые помяли его автомобиль

Новосибирец ищет хулиганов, которые помяли его машину. Фото: Дмитрий Сахаров

Новосибирец ищет мужчин, которые помяли его машину. От одного из прохожих в крыло «Субару» прилетел толчок ногой. Инцидент произошел 21 августа на парковке возле дома №11 на улице Гоголя.

- Двое неизвестных в нетрезвом виде, проходя мимо, пнули машину с ноги, оставив приличную вмятину на крыле, - рассказал КП-Новосибирск владелец поврежденного авто Дмитрий Сахаров.

Он сразу подал заявление в полицию. Самостоятельно владельцу удалось достать видео хулиганов и того, как они портят автомобиль. Видеодоказательства Дмитрий нашел в магазине рядом с домом и в банке.

В полиции КП-Новосибирск подтвердили факт случившегося.

- 22 августа от гражданина поступило сообщение о порче его имущества. Заявление было зарегистрировано в установленном порядке, - рассказали КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.

Дмитрий надеется как можно скорее найти хулиганов. Поэтому обращается ко всем, кто видел данных мужчин, с просьбой сообщить информацию о них.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber