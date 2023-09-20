Около 11500 новосибирцев поддержали достижения региона

Новосибирцы решили поддержать регион в голосовании. Фото: правительство НСО

Жители Новосибирской области могут отдать свой голос за достижения региона и сделать их известными всей России благодаря проекту «Достижения.рф». Свои голоса уже отдали порядка 11500 новосибирцев.

На сайте «Достижения.рф» жители региона вместе со всей Россией смогут отдать голоса за наиболее известные достижения: Достижениями могут гордиться все жители области – сделать так, чтобы о них узнала вся страна, можно отдав свой голос за лучшие из них. Цель проекта – рассказать о том, чего уже достигла наша страна в XXI веке, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины

Среди предложенных на сайте для голосования достижений России – 10 проектов из Новосибирской области. Это самый длинный в стране арочный Бугринский мост, Технопарк Новосибирского Академгородка, самый большой ледовый дворец за Уралом – «Сибирь-Арена», Новосибирский драматический театр, парк «Россия – моя история», Государственный концертный зал им. Каца, Новосибирский центр волейбола, универсальный цифровой помощник жителей Новосибирской области – робот Николай, передовой научно-технологический центр по разработке современных катализаторов, ведущий разработчик и производитель медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии.

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