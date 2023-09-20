В Новосибирске раскрыли программу Рождественского фестиваля. Фото: Артём Котельников

В Новосибирске раскрыли программу Рождественского фестиваля, который пройдет со 2 по 16 декабря.

Открытие состоится в театре «Глобус». Зрителям представят спектакль по роману Константина Симонова «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются». На сцену выйдут звезды театра и кино.

За две недели проведения фестиваля гостей ожидают порядка 60 мероприятий, сообщается на сайте «Глобуса». Впервые свою программу представит Донецкий республиканский академический молодежный театр.

Закроет форум Новосибирский академический симфонический оркестр. В этот день прозвучат произведения Мендельсона, Ленехана и Цемлинского.

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