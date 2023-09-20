В Новосибирской области возраст школьных автобусов не превышает десяти лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области возраст школьных автобусов не превышает десяти лет. Транспорт регулярно обновляют и оснащают необходимым оборудованием.

- Сегодня весь школьный транспорт соответствует требованиям ГОСТа, оснащен тахографами (устройствами, предназначенными для регистрации данных о работе и движении транспорта), системой спутниковой связи ГЛОНАСС и проблесковыми маячками (спецсигналом). В настоящее время на школьных маршрутах не эксплуатируется транспорт старше десяти лет, - рассказала врио министра образования региона Мария Жафярова.

Всего в регионе 556 школьных автобусов. За пять лет в районы области поставили 415 машин, еще 58 - передадут до конца 2023 года.

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