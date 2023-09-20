В Новосибирской области не планируют возвращать масочный режим.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области не планируют возвращать масочный режим из-за подъема заболеваемости. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональном Минздраве.
- Для медицинских организаций региона, как и ранее, сохраняются рекомендации по использованию индивидуальных средств защиты, в том числе медицинских масок, как медицинскими работниками так и посетителями медицинских организаций, - сообщили в ведомстве.
Информацию КП-Новосибирск также подтвердили в правительстве области.
- В настоящее время вопрос о введении масочного режима на территории Новосибирской области не рассматривается, - говорится в сообщении.
Региональный Роспотребнадзор отмечает увеличение случаев заражения вирусными инфекциями. Однако оно не превышает допустимых значений.
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