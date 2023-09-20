В поселке под Новосибирском предприятие «Метро МиР» загрязняло Обь отходами. Фото: прокуратура НСО.

Прокуратура Новосибирской области пресекла загрязнение Оби в результате сброса сточных вод. Сливали отходы через коллектор ливневой канализации, расположенный вдоль проезда Автомобилистов. Находится он в поселке Огурцово. В прокуратуре выяснили, что принадлежит этот коллектор предприятию «Метро МиР».

– Коллектор входит в систему ливневой канализации, через которую осуществляется сброс ливневых сточных вод, в том числе с площадок предприятий, – уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Этот коллектор предприятие использовало без разрешения Минприроды. Контроль сливных вод не проводился.

Когда эксперты провели лабораторное исследование сточных воды, выяснилось, что в них превышены концентрации загрязняющих веществ. Речь о нефтепродуктах, железе, марганце и др.

Руководителю МП «Метро МиР» внесли представление с требованием устранить нарушения. А на должностных лиц предприятия возбудили дела об административных правонарушениях за загрязнение окружающей среды.

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