В полиции рассказали, сколько мигрантов проживает в Новосибирской области

В Новосибирской области насчитывают более 62 тысяч мигрантов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирской области насчитывают более 62 тысяч мигрантов, которые законно находятся на территории РФ. Об этом КП-Новосибирск сообщила заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по НСО Людмила Фоменко.
− Из них 16,5 тысячи – это проживающие. Они имеют более 90 суток проживания на территории РФ. И 46 тысяч – это те, которые оформили какой-то разрешительный документ либо только въехали и осуществили постановку на 90 суток, − озвучила КП-Новосибирск статистику Людмила Ивановна.
По ее словам, мигрантов на территории Новосибирской области стало больше.
− Динамика положительная, их чуть-чуть больше, чем в прошлом году, − отметила замначальника регионального Управления по вопросам миграции.
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