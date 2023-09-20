Жителей Новосибирска возмутило качество обрезки деревьев в центре города

Жители Новосибирска пожаловались на качество обрезки деревьев в центре города. Фото: Царьград Новосибирск
Жители Новосибирска пожаловались на качество обрезки деревьев в центре города. Их возмущают уродливые пеньки, а также валяющиеся на тротуарах и проезжей части ветви.
Горожане обратились в общественную организацию «Тихий центр» с просьбой разобраться в ситуации. По словам самих общественников, жалобы поступают с улиц Революции, Урицкого и Чаплыгина.
Одна из местных жительниц Татьяна Губина сообщила, что спиленные стволы и крупные ветки кучами лежат на газонах. А мелкие просто валяются на дороге.
− Дворники их не убирают. А на деревья смотреть страшно! Такое ощущение, что это не санитарная рубка, а варварство какое-то, − цитирует женщину «Царьград Новосибирск».
Представители общественной организации, в свою очередь, передали жалобы в мэрию.
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