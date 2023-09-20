В Новосибирске спасатели вытащили из оврага мужчину с переломом

Спасатели спустились с пострадавшему и организовали медэвакуацию. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске прохожие заметили мужчину, который лежал в овраге по улице Бориса Богаткова. На место вызвали спасателей МАСС.

Сибиряка нашли во вторник вечером, 19 сентября. Оказалось, что он травмирован – получил перелом шейки бедра. Спасатели спустились к пострадавшему и организовали медэвакуацию.

− Мужчину 1990 года рождения эвакуировали при помощи лотковых носилок к автомобилю скорой помощи, где он был передан бригаде врачей, − рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Как пострадавший оказался в овраге – не уточняется.

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