Незаконно выловили более 250 рыбин: на берегу Новосибирского водохранилища обнаружили стоянку браконьеров

Браконьеры устроили стоянку в районе села Абрашино. Фото: УТ МВД России по СФО
Под Новосибирском транспортные полицейские поймали браконьеров с незаконным уловом. Двое мужчин устроили рыбалку на правом берегу Новосибирского водохранилища.
Сибиряки ловили рыбу в районе села Абрашино. В незаконном промысле они использовали сети и лодку.
У браконьеров изъяли более 250 единиц рыбы. Среди них – плотва, судак, окунь и другие.
− В настоящее время специалисты природоохранного ведомства проводят исследования для установления размера вреда, причиненного биоресурсам региона, − сообщили в УТ МВД России по СФО.
Сейчас полицейские проводят проверку для принятия процессуального решения. Мужчины могут отправиться в тюрьму на два года.
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