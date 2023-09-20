Сибиряк получил срок за изготовление оружия в подпольной мастерской.

В Черепаново Новосибирской области 47-летний мужчина оборудовал подпольную мастерскую по изготовлению оружия. В ней он охолощенное оружие дорабатывал в огнестрельное боевое.

– В августе 2022 года при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД России по Новосибирской области обнаружили в гаражном боксе Е. Сильниченко 2 охотничьих карабина «Вепрь», 4 охолощенных пистолета типа «ПМ» и револьвер, доработанные под стрельбу боевыми патронами, а также 2 пневматические винтовки с конструктивными изменениями, свыше 2,5 тысяч боеприпасов различного калибра, порох и инструменты, используемые для доработки охолощенных средств поражения в боевые аналоги, – сообщает УФСБ по Новосибирской области.

Также сибиряк незаконно сбывал порох жителям НСО.

На него возбудили и расследовали уголовное дело. Суд признал его виновным в приобретении, передачи, сбыте и изготовлении оружия. Ему назначили 5 лет и 6 месяцев наказания в колонии строгого режима.

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