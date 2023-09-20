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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 2:58

В Новосибирске произошло 103 ДТП с участием грузового транспорта

С начала года грузовой транспорт 103 раза становился участником ДТП в Новосибирске
Анастасия ХРОМЫХ
В полиции озвучили статистику ДТП с участием грузового транспорта в Новосибирске. Фото: ГУ МВД России по НСО

В полиции озвучили статистику ДТП с участием грузового транспорта в Новосибирске. Фото: ГУ МВД России по НСО

В полиции озвучили статистику ДТП с участием грузового транспорта в Новосибирске. За восемь месяцев 2023 года большегрузы 103 раза попадали в аварийные ситуации.

В ДТП погибло в общей сложности 13 человек. 122 получили травмы различной степени тяжести, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Сейчас в городе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовой транспорт». Его цель – предупредить возникновение ДТП с участием водителей грузового транспорта и снизить тяжесть последствий.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят автотранспортные предприятия и ИП, которые осуществляют перевозки на грузовиках. Внимание будут акцентировать на правилах перевозки грузов, соблюдении водителями режима труда и отдыха и других важных моментах.

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