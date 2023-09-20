Совкомбанк и «Сколково» создали федеральный проект «Технологии добра» - проект цифровой и инфраструктурной поддержки НКО

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«Технологии добра» предоставляет доступ к продуктам банка и партнеров на безвозмездной, либо льготной основе, создает цифровые решения под конкретные задачи и запускает единый портал для дистрибуции данных сервисов.

Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка:

- Системная поддержка социальной отрасли входит в долгосрочные приоритеты Совкомбанка. Цифровизация становится принципиально важным условием для устойчивости и эффективности некоммерческого сектора. Мы хотим помочь НКО упростить их технические процессы и рутинные задачи, чтобы они могли уделять больше времени своей основной деятельности - помощи благополучателям.

Уже сейчас благотворительным фондам и НКО доступны следующие банковские продукты и сервисы:

• бесплатное банковское обслуживание;

• сервис организации сбора пожертвований без комиссий на расчетный счет в любом банке;

• овернайт и депозит на льготных условиях;

• переводы через СБП без комиссий;

• зарплатный проект на льготных условиях;

• бесплатная комплексная техническая поддержка на территории всей России.

В проекте примут участие VK, Skillbox, Lerna.ru, Softline и «Скан-Интерфакс». Их продукты, включая SMM-продвижение, образовательные курсы, медиамониторинг и онлайн-менеджер задач, станут доступны на портале «Технологии добра» в ближайшее время.

Чтобы воспользоваться льготными услугами и сервисами, важными для цифрового развития, фондам и НКО необходимо подать заявку по электронной почте или с помощью формы на сайте. В числе первых проект «Технологии добра» поддержали Фонд целевого капитала «Истоки», Фонд «Нужна помощь», Фонд «Друзья», «Агентство социальной информации» и Александра Болдырева, исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров».