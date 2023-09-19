Депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили рост цен на ГСМ

Депутаты рассмотрели вопрос ценообразования на нефтепродукты. Фото: Заксобрание НСО

На заседании комитета Заксобрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике депутаты рассмотрели вопрос ценообразования на нефтепродукты.

— Розница увеличилась на десять рублей, а оптовые цены на нефтепродукты сегодня не укладываются в здравый смысл, — подчеркнул председатель комитета Валерий Ильенко. — И мы не можем ответить сегодня тем людям, которые находятся «на земле», которые убирают урожай, которые перевозят пассажиров, на вопрос: что происходит?

Как уточнил руководитель УФАС по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев в СФО самые высокие цены на розничном рынке дизельного топлива и бензина сложились в Республике Тыва, Томской и Иркутской областях, а также в Республике Алтай. Новосибирск находится в середине списка.

В настоящий момент оптовые цены за 92-й бензин уходят за 70 тысяч рублей за тонну, такие данные привел Дмитрий Сухоплюев. В то же время мелкооптовые цены, по информации мониторингов УФАС, на 92-й бензин по Новосибирской области выросли с начала года на 62 процента, на 95-й — на 59 процентов. А мелкооптовые выросли на 10 процентов.

— Если будут выявляться злоупотребления: придерживают бензин, не отпускают, создают дефицит, будем применять меры антимонопольного регулирования, привлекать к ответственности, — заверил Дмитрий Сухоплюев. — Уже и сейчас есть предпосылки для привлечения к ответственности.

Руководитель регионального УФАС добавил, что проверки продолжатся в еженедельном режиме. В свою очередь, федеральному Минэнерго поручено проработать механизмы предельной розничной цены и иные меры воздействия на ситуацию, рассказал Дмитрий Сухоплюев.

Дмитрий Сухоплюев предложил новосибирским аграриям обращаться в УФАС, если им вдруг не продали дизельное топливо. Исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Максим Останин подчеркнул, что среди мер, введение которых сейчас обсуждает Правительство РФ, — заградительная пошлина до 250 долларов за тонну топлива, поставляемого за рубеж.

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