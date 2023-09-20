Прокуратура предотвратила срыв отопительного сезона в Сузунском районе НСО

В Сузунском районе Новосибирской области предотвратили срыв отопительного сезона.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Сузунском районе Новосибирской области предотвратили срыв отопительного сезона. Для этого прокуратуре пришлось обращаться в суд.
В июне прокуратура Сузунского района провела проверку. Сотрудники ведомства выясняли, готовы ли соцобъекты и объекты жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону.
Тогда выяснилось, что на участке теплосети в селе Ключи необходимо провести капитальный ремонт.
− В целях недопущения нарушения прав граждан в отопительный период прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации Сузунского района провести ремонтные работы, − рассказали в прокуратуре НСО.
Суд удовлетворил исковые требования и обязал местных властей устранить все недочеты. Сейчас решение исполняется, ход работ прокуратура взяла под контроль.
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