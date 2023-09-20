«Дети сбили мячом с дерева»: в Новосибирске спасают певчего дрозда с переломом и травмой головы

В Новосибирске певчего дрозда дети сбили мячом с дерева. Фото: новосибирский ЦРДЖ.
В новосибирском Центре реабилитации диких животных пытаются спасти певчего дрозда. Птица поступила к волонтёрам 19 сентября.
– Дети сбили певчего дрозда мячом с дерева, – уточнили волонтеры.
В результате чего птица получила перелом крыла, черепно-мозговую травму. Кроме того, у певчего дрозда парализовало лапку.
Волонтеры лечат дрозда. Но прогнозы на счет дальнейшей судьбы птицы осторожные.
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