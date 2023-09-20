Эксперт рассказал, на сколько может подорожать хлеб до конца 2023 года

До конца 2023 года хлеб может подорожать до 1,5%. Об этом заявляют аналитики. Фото: Иван МАКЕЕВ

До конца 2023 года хлеб может подорожать до 1,5%. Об этом заявляют аналитики. В первой половине прошлого года рост цен на хлеб был обусловлен скачком цен на зерно. После этого скачка цены на зерно начали падать, и в этом году подорожание цен на хлеб будет заметно ниже.

— Рост цен на хлеб замедлился. Примерно год назад килограмм белого хлеба стоил 84 рубля, а сегодня — 86 рублей. То есть за последние 12 месяцев хлеб подорожал всего на 2, 4%, тогда как инфляция на конец августа достигла 5, 13%. До конца года цены на хлеб вырастут максимум на 1, 5%, — сообщил гендиректор аналитического АБ-Центра Алексей Плугов изданию NEWS.ru.

По словам эксперта, цены на хлеб растут всегда, даже в тех случаях, когда сырье дешевеет.

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