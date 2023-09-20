В России начали производить собственные эндопротезы для животных

В России начали производить эндопротезы для животных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В России начали производить собственные эндопротезы — специальные импланты, замещающие функцию органа — для животных. Разработка принадлежит одной из сети московских ветеринарных клиник.

— Раньше мы использовали швейцарские импланты. Одна операция тогда обходилась в 300 тысяч рублей. Такая сумма возникала из-за высокой стоимости самих имплантов, логистики и тому подобного. Потом швейцарцы отказались работать с Россией и мы разработали свои импланты. Производим их в Москве, оформили все патенты. Сейчас стоимость операции снизилась до 170 тысяч рублей, — рассказал один из создателей эндопротезов Илья Вилковыский изданию NEWS.ru.

Производятся импланты из российского материал — сплава титана.

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