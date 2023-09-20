Две девушки из Новосибирской области поучаствуют в конкурсе Мисс Россия

Две девушки из Новосибирской области примут участие в конкурсе красоты Мисс Россия. Фото: предоставлено Любовью Ухаловой

Две девушки из Новосибирской области примут участие в конкурсе красоты Мисс Россия. Одна из них будет представлять наш регион, а другая — Алтайский край.

— Девушки уже ранее участвовали в местных конкурсах красоты, здесь их мы и заметили, пригласили на масштабный конкурс. Одна из них — Милена Кислова, будет представлять Новосибирскую область. А другая — Анжелика Григорьевская, родом из Новосибирской области, но сейчас учится и живет в Алтайском крае и будет представлять его, — рассказала КП-Новосибирск одна из организаторов конкурса Любовь Ухалова.

Старт конкурса был 19 сентября. Девушки уже прибыли в Москву, где у них взяли первые интервью. Финал конкурса - 8 октября. Вскоре стартует этап голосования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber