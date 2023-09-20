В Новосибирске водитель «Мерседеса» сбил 14-летнего подростка на мопеде

Водитель фургона Mercedes-Benz Sprinter сбил 14-летнего школьника на мопеде. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Водитель фургона Mercedes-Benz Sprinter сбил 14-летнего школьника на мопеде. ДТП произошло вечером во вторник, 19 сентября.

Все случилось напротив дома № 5 по улице Николая Сотрикова. «Мерседес» двигался по внутриквартальному проезду и во время поворота на парковку наехал на подростка. Школьник был на скутере Honda Dio.

− В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мопеда, юноша 2009 года рождения, доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, − сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

На место для выяснения обстоятельств ДТП прибыл наряд ДПС.

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