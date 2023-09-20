Увидел его на скамейке: в Новосибирске мужчина украл телефон у пассажира на вокзале

В Новосибирске 48-летний житель Алтайского края украл телефон у пассажира на ЖД вокзале. Фото: УТ МВД по СФО

В Новосибирске 48-летний житель Алтайского края украл телефон у пассажира на ЖД вокзале. Владелец мобильника забыл его на скамейке.

— Злоумышленник вечером прибыл на железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный, чтобы вернуться домой в Славгород. В зале ожидания на одной из скамеек он заметил лежащий мобильный телефон и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, забрал чужую вещь, — сообщили в УТ МВД на транспорте СФО.

Транспортная полиция задержала подозреваемого. Украденный мобильник у него изъяли и когда расследование закончится — его вернут владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, за украденный телефон алтайцу грозит до пяти лет колонии.

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