На четвертом мосту в Новосибирске начали укладывать асфальт

На четвертом мосту через Обь в Новосибирске начали укладывать асфальт. Фото: ГК ВИС

На четвертом мосту через Обь в Новосибирске начали укладывать асфальт. Рабочим предстоит залить 380 метров дорожного полотна.

Рабочим предстоит залить 380 метров дорожного полотна. Фото: ГК ВИС

Как сообщили в компании ВИС, после того, как асфальт будет уложен, рабочие приступят к донатяжению и регулировке вант. Кроме того сейчас строители продолжают обустраивать тоннельные путепроводы и работают над съездом левобережной развязки.

Эстакада основного хода на левом берегу построена на 84%. Фото: ГК ВИС

Эстакада основного хода на левом берегу построена на 84%, а общая готовность строительных объектов на левом берегу составляет 75%.

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