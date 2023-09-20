В Новосибирске общественница заявила о разрушении 39 памятников Военного городка

Большинство зданий архитектурного ансамбля являются памятниками культурного наследия региона. Фото: Елена ГАВРОВСКАЯ

Участница новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Гавровская уже не первый год борется за сохранение военного городка №17. Большинство зданий архитектурного ансамбля являются памятниками культурного наследия региона, но находятся в плачевном состоянии. По меньшей мере, 39 зданий имеют разную степень разрушенности.

— По закону ремонтировать дома должны собственники. И в этом заключается проблема: ладно, когда это здания, находящиеся в собственности Минобороны. Но ведь 13 из 39 зданий — это жилые дома, в них расположено 135 квартир. У 11 из них износ составляет более 70% и они не включены в региональную программу капремонта, — рассказала КП-Новосибирск Елена Гавровская. — И по идее жители должны сами заниматься ремонтом этих квартир. Ну, понятное дело, что для обычного человека это сложно и дорого.

13 из 39 зданий — это жилые дома. Фото: Елена ГАВРОВСКАЯ

Сейчас женщина пытается добиться федерального финансирования для сохранения зданий с уникальной архитектурой.

— Обязанности по содержанию и использованию объектов культурного наследия, в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии также определены действующим законодательством и возлагаются на собственников объектов культурного наследия, а снос объектов культурного наследия запрещён. Соответствующие требования направлены Инспекцией в адрес собственников объектов культурного наследия на территории Военного городка, — сообщили в правительстве региона. — Инспекция проинформировала подведомственные учреждения МО РФ о возможности участия в государственной программе, в том числе, собственников объектов культурного наследия, расположенных на территории Военного городка.

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