В Новосибирске появилась вакансия врача с зарплатой до 1,5 миллиона рублей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске появилась вакансия врача-ортодонта с зарплатой до 1,5 миллиона рублей. Объявление размещено на популярном сервисе по поиску работы.
Стоматолога-ортодонта ищет одна из частных стоматологических клиник. Кандидат должен иметь опыт работы от трех до шести лет. Взамен работодатель предлагает рабочее место в центре города с европейским оборудованием, сменный график и зарплату без задержек.
Ортодонт занимается «выравниванием» зубов: исправляет прикус и устанавливает брекет-системы.
Согласно исследованию hh.ru, острая нехватка врачей стимулирует рост зарплат, которые им готовы платить работодатели. Так рыночный диапазон заработных плат для врачей в 2023 году составил от 58 621 до 100 000 рублей.
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