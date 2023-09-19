В Новосибирске появилась вакансия врача с зарплатой до 1,5 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске появилась вакансия врача-ортодонта с зарплатой до 1,5 миллиона рублей. Объявление размещено на популярном сервисе по поиску работы.

Стоматолога-ортодонта ищет одна из частных стоматологических клиник. Кандидат должен иметь опыт работы от трех до шести лет. Взамен работодатель предлагает рабочее место в центре города с европейским оборудованием, сменный график и зарплату без задержек.

Ортодонт занимается «выравниванием» зубов: исправляет прикус и устанавливает брекет-системы.

Согласно исследованию hh.ru, острая нехватка врачей стимулирует рост зарплат, которые им готовы платить работодатели. Так рыночный диапазон заработных плат для врачей в 2023 году составил от 58 621 до 100 000 рублей.

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