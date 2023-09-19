Лето стало самым востребованным временем года для бракосочетания. Фото: Иван МАКЕЕВ

Опубликованы фотографии летних свадеб в Новосибирске в 2023 году. Традиционно три летних месяца считаются свадебным сезоном. Именно в эти дни влюбленные стремятся провести свои торжества.

С июня по август в Новосибирской области появились 7 202 новых семьи. Фото: Управление по делам ЗАГС

Так, во Дворце бракосочетания Центрального округа из 3270 браков заключенных в 2023 году на летний сезон приходится 2218. Согласно данным управления по делам ЗАГС, в период с июня по август в Новосибирской области появились 7 202 новых семьи.

Традиционно три летних месяца считаются свадебным сезоном. Фото: Управление по делам ЗАГС

По статистике, опубликованной Новосибирскстатом, в регионе средний возраст мужчины, вступающего в брак, составляет 25 лет. Для женщины это возраст в 24-25 лет. 50% невест и 44% женихов - люди возрастом до 35 лет.

50% невест и 44% женихов - люди возрастом до 35 лет. Фото: Управление по делам ЗАГС

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber