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НовостиОбщество20 сентября 2023 0:00

Тепло, но пасмурно: в Новосибирске обещают +21 градус

В Новосибирске 20 сентября потеплеет до +21 градуса
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске днём стоит 20-градусная жара.

В Новосибирске днём стоит 20-градусная жара.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй половине сентября дни по-прежнему на удивление очень тёплые. В ночь на 20 сентября синоптики прогнозируют +9...+11 градусов, а днём +19...+21.

— Будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем слабый дождь с небольшим ветром, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +2...+7 градусов, местами до +12, днём +18...+23. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, в начале ночи местами град. Ночью и утром местами туманы.