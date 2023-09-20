Тепло, но пасмурно: в Новосибирске обещают +21 градус

В Новосибирске днём стоит 20-градусная жара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй половине сентября дни по-прежнему на удивление очень тёплые. В ночь на 20 сентября синоптики прогнозируют +9...+11 градусов, а днём +19...+21.

— Будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем слабый дождь с небольшим ветром, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +2...+7 градусов, местами до +12, днём +18...+23. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, в начале ночи местами град. Ночью и утром местами туманы.