«Смотритель леса»: жители Новосибирска заметили в бору смотрящую вдаль куклу-манекен

Жители Новосибирска заметили в бору смотрящую вдаль куклу-манекен. Фото: «Новосибирск с огоньком»
Жительница Новосибирска заметила в Инюшенском бору голую куклу-манекен. Фотографией находки горожанка поделилась в группе в соцсетях.
Кукла с человеческий рост без одежды и волос стоит на земляной дорожке и смотрит вдаль. Кто принес и установил манекен - неизвестно.
Новосибирцы прозвали куклу новым «смотрителем» леса.
Но большинство местных жителей отмечает, что не хотело бы встретиться с манекеном, особенно вечером.
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