«Смотритель леса»: жители Новосибирска заметили в бору смотрящую вдаль куклу-манекен

Жители Новосибирска заметили в бору смотрящую вдаль куклу-манекен. Фото: «Новосибирск с огоньком»

Жительница Новосибирска заметила в Инюшенском бору голую куклу-манекен. Фотографией находки горожанка поделилась в группе в соцсетях.

Кукла с человеческий рост без одежды и волос стоит на земляной дорожке и смотрит вдаль. Кто принес и установил манекен - неизвестно.

Новосибирцы прозвали куклу новым «смотрителем» леса.

Но большинство местных жителей отмечает, что не хотело бы встретиться с манекеном, особенно вечером.

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