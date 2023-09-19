Ловил на куриную грудку: новосибирец вытащил гигантского сома из реки в Вашингтоне

Новосибирец поймал гигантского сома в реке в Вашингтоне. Фото: Максим Мостовских

Житель Новосибирска поймал гигантского сома в реке Потомак в штате Вашингтон. Фото улова он поделился в социальных сетях.

КП-Новосибирск рыбак Максим Мостовских рассказал, что в Вашингтоне находится в командировке. Но не удержался, чтобы не попробовать клёв.

Рыбалка оказалась более чем удачной - три сома, один из которых оказался просто огромным.

- Сом был пойман с берега на спиннинг на куриную грудку. Вес сома потянул на 18 килограммов, - рассказал КП-Новосибирск Максим.

Самую крупную рыбу сибиряк отпустил обратно в реку.

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