Ловил на куриную грудку: новосибирец вытащил гигантского сома из реки в Вашингтоне

Новосибирец поймал гигантского сома в реке в Вашингтоне. Фото: Максим Мостовских
Житель Новосибирска поймал гигантского сома в реке Потомак в штате Вашингтон. Фото улова он поделился в социальных сетях.
КП-Новосибирск рыбак Максим Мостовских рассказал, что в Вашингтоне находится в командировке. Но не удержался, чтобы не попробовать клёв.
Рыбалка оказалась более чем удачной - три сома, один из которых оказался просто огромным.
- Сом был пойман с берега на спиннинг на куриную грудку. Вес сома потянул на 18 килограммов, - рассказал КП-Новосибирск Максим.
Самую крупную рыбу сибиряк отпустил обратно в реку.
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