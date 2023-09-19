Участники СВО из Новосибирской области получат бесплатные земельные участки

Участники специальной военной операции из Новосибирской области получат бесплатные земельные участки. Фото: Даниил ОПАРИН

Участники специальной военной операции из Новосибирской области получат бесплатные земельные участки. Об этом рассказали в правительстве региона.

На участок будут иметь право военнослужащие, включая контрактников, а также те, кто служит (или служил) в нацгвардии и имеет специальные звания полиции. Под льготу попадают также все, кто удостоен звания Героя Российской Федерации или награжден орденами во время СВО, а также ветераны боевых действий. А также члены семей погибших на СВО военных.

Распорядиться участком можно будет по своему усмотрению: там можно будет построить дом, разбить огород или подсобное хозяйство. Единственное — землю нельзя будет использовать в коммерческих целях.

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