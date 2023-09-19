В Новосибирске на левом берегу изменится маршрут автобуса №29.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске изменится маршрут автобуса №29 «Юго-Западный жилмассив - ЖК «Акварельный». Общественный транспорт начнет движение по новой схеме с 21 сентября.
- Из маршрута в прямом и обратном направлениях исключаются улицы Сибиряков-Гвардейцев от площади имени Кирова до Зорге, Зорге, Громова. В обратном направлении в маршрут добавлен участок улицы Александра Чистякова от Виктора Шевелева до остановки «Улица Александра Чистякова», - говорится в сообщении мэрии.
Схему движения изменили для комфорта пассажиров. Перевозчик составил новый маршрут, исходя из результатов анализа пассажиропотока.
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