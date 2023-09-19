От императриц до трактористов: в Барнаул прибыли полотна, посвященные образу женщины

В Барнаул прибыли полотна, посвященные образу женщины. Фото: Наталья Катренко

В художественный музей Алтайского края привезли картины из Русского музея, пишет издание «Вечерний Барнаул». Новая выставка охватывает три века русского искусства.

В экспозицию вошли 30 работ художников XVIII–XX веков. Среди них Антропов, Венецианов, Крамской, Гончарова, Башкирцева, Серебрякова, Лебедев.

- Каждая картина, как матрешка, несет в себе тот или иной смысл, пласты художественной истории. Раскрывая их, можно понять, как с годами менялся образ женщины, ее роль в социокультурной среде, психологические черты, жанровые особенности различных периодов русского искусства, - рассказала ведущий научный сотрудник Русского музея, хранитель коллекции Алиса Любимова.

Выставка представляет взгляд художников на образ женщины и ее роль в российской культуре. Полотна показывают женщин нескольких эпох - от императриц до трактористов.

Познакомиться с работами художников можно до 5 ноября.

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