В Новосибирске главврач «скорой» прокомментировал кадровую ситуацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске главный врач станции «скорой помощи» прокомментировал кадровую ситуацию. Сегодня в СМИ распространилась информация о «мертвых душах» среди сотрудников.

- Кадровая ситуация на станции скорой медицинской помощи, в том числе порядок формирования выездных медицинских бригад и их состав, находится на постоянном контроле руководителя учреждения. На станции скорой медицинской помощи надзорными органами неоднократно проводились проверки, по результатам которых никаких нарушений в работе кадровой службы не выявлено, - сказал главврач Александр Балабушевич.

Руководство станции призвало СМИ руководствоваться официальными данными.

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