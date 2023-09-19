Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 14:01

В Новосибирске главврач «скорой» прокомментировал кадровую ситуацию

Он призвал журналистов руководствоваться официальной информацией
Полина ШЕВЧЕНКО
В Новосибирске главврач «скорой» прокомментировал кадровую ситуацию.

В Новосибирске главврач «скорой» прокомментировал кадровую ситуацию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске главный врач станции «скорой помощи» прокомментировал кадровую ситуацию. Сегодня в СМИ распространилась информация о «мертвых душах» среди сотрудников.

- Кадровая ситуация на станции скорой медицинской помощи, в том числе порядок формирования выездных медицинских бригад и их состав, находится на постоянном контроле руководителя учреждения. На станции скорой медицинской помощи надзорными органами неоднократно проводились проверки, по результатам которых никаких нарушений в работе кадровой службы не выявлено, - сказал главврач Александр Балабушевич.

Руководство станции призвало СМИ руководствоваться официальными данными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber