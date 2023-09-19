Вечером 19 сентября в Новосибирске прошел дождь с градом

Вечером во вторник, 19 сентября, прошел сильный дождь с градом. Фото:"Новосибирск с огоньком"

Вечером во вторник, 19 сентября, прошел сильный дождь с градом. Его засняли на видео прохожие.

— Град в Дзержинском районе, — сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Как рассказали КП-Новосибирск местные жители, дождь с градом был сильным, но не долгим. Буйство стихии завершилось практически за несколько минут.

Синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду и на ближайшие дни. Температура воздуха будет достигать 18-21 градусов тепла.

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