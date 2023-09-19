Производство яиц и мяса птицы с начала года выросло в Новосибирской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Производство яиц и мяса птицы с начала года выросло в Новосибирской области. Количество яиц в 1,4 раза больше потребности региона, а объем мяса - на 10% превышает показатель 2022 года.

Согласно статистике, с января по июль 2023 года производство мяса птицы составило 40,5 тысяч тонн. Самообеспеченность региона мясом курицы превышает 90%. Аналогичная ситуация наблюдается с яйцами: за первое полугодие 2023 года было произведено более 500 миллионов яиц. Производство яиц покрывает потребности региона в 1,4 раза.

По прогнозу, к концу года поголовье птицы составит не менее восьми миллионов голов. При этом объем яиц составит не менее 1 миллиарда штук, а мяса птицы - более 93 тысяч тонн.

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