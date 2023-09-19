В Новосибирске на вантовой части четвертого моста начали укладывать асфальт. Фото: группа «ВИС»

В Новосибирске на вантовой части четвертого моста начали укладывать литой асфальт. Участок составляет 380 метров.

- В настоящее время работы выполнены на 25% в пролете 13-14 под 114-метровым пилоном на правом берегу, - сообщили в пресс-службе группы «ВИС».

Отмечается, что литой асфальт сделает покрытие долговечным. Он выдержит интенсивное движение транспорта и экстремальные погодные условия.

Вместе с укладкой покрытия ведется устройство гидроизоляции пролетных строений. После завершения асфальтирования дорожники начнут монтаж дорожного фронтального ограждения, оградительных балок и защитных колпаков. Также будут донатянуты ванты и проведена парафинизация крепежей.

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