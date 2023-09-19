В новосибирском Минздраве назвали больницы, которые достроят в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Новосибирске построят три поликлиники. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения по запросу Сибкрай.ru.

- До конца 2023 года будет завершено строительство клинической консультативной диагностической поликлиники № 27 (улица Ереванская, Заельцовский район), городской клинической поликлиники № 2 (улица Татьяны Снежиной, Октябрьский район), городской клинической поликлиники № 7 (улица Пролетарская, Октябрьский район), - сообщили в Минздраве.

В 2024 году ожидается сдача городской клинической поликлиники № 13 (Кировский район), городской клинической поликлиники № 18 (Ленинский район), городской клинической поликлиники № 22 (Кировский район) и городской клинической поликлиники № 16 (Ленинский район).

Отмечается, что больницы планировались к сдаче в 2022 году. Но по ряду обстоятельств, в том числе из-за корректировки проекта, сроки сдвинулись.

На поликлиники, по данным Минздрава, потратят 19,5 миллиарда рублей с НДС.

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