Поликлиники региона готовы активнее принимать жителей на диспансеризацию и вакцинацию в эпидсезон

Жителей Новосибирской области призывают активнее походить диспансеризацию. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирской области созданы все необходимые условия для проведения комплекса мероприятий по профилактике заболеваемости среди населения – жителей региона приглашают активнее проходить диспансеризацию и вакцинироваться. В Правительстве региона сегодня на совещании под руководством врио заместителя Губернатора Сергея Нелюбова обсудили ход выполнения плана профилактических мероприятий и готовность к сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ в государственных медицинских организациях Новосибирской области. В совещании по видеоконференцсвязи приняли участие главы муниципальных образований региона, руководители учреждений здравоохранения всех районов области.

- Доказано кономически обосновано влияние профилактических мероприятий, таких как профилактические медицинские осмотры, диспансеризация и диспансерное наблюдение на увеличение продолжительности жизни. Профосмотрами и диспансеризацией в Новосибирской области за 8 месяцев охвачено более 1 млн человек. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию, от общего числа населения к концу года в регионе должна составлять 61,2%, – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения региона Елена Пудова рассказала, что охват вакцинацией против гриппа в осенний период 2023 года должен быть обеспечен не менее 60 % от численности населения. Кампания по вакцинации стартовала в регионе с 1 сентября, по данным на 14 сентября привито 279 223 человека, из них детей – 77 364. В Новосибирской области сформирован достаточный запас вакцин во всех медицинских организациях. На базе 8 клинических лабораторий организовано проведение диагностических исследований на грипп, СOVID-19, ОРВИ методом ПЦР.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber