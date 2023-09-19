В Новосибирске из-за реконструкции Первомайского сквера перекрыли тротуар

В Новосибирске из-за реконструкции Первомайского сквера перекрыли тротуарные дорожки. Фото: управление по благоустройству общественных пространств мэрии города

В Новосибирске продолжается реконструкция Первомайского сквера. Из-за проводимых работ временно перекрыты тротуарные дорожки.

- Ведутся работы по устройству дорожно-тропиночной сети и ремонту ограждения, - сообщили в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии города.

В настоящее время выполнены работы по устройству летнего полива. На финишном этапе - монтаж наружного освещения и систем безопасности.

Напомним, по проекту реконструируют все дорожки сквера. Мощение сделают двух видов: крупными и мелкими плитами. В парке обустроят две центральные площадки возле фонтана. Также заменят и покрытие прилегающих к скверу тротуаров.

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