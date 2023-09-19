Производство яйца и мяса птицы с начала года выросло в Новосибирской области

В Новосибирской области выросло производство яйца и птицы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Производство яиц в 1,4 раза больше потребности по региону, а производство мяса птицы на 10% превышает прошлогодний показатель – новосибирские производители наращивают объемы производства.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области, на сегодняшний день птицеводство остается рентабельной и инвестиционно-привлекательной отраслью, а птицефабрики – одними из самых современных и технологичных животноводческих предприятий региона. Данный сектор экономики продолжает развиваться и с профицитом обеспечивает потребности регионального рынка в птицеводческой продукции. Для увеличения производства мяса птицы и удовлетворения потребности населения АО ПФ «Евсинская» по решению руководства холдинга перепрофилировалась с яичного направления на мясное. Рабочие места птицефабрики сохранятся в полном объеме.

Сельскохозяйственным предприятиям по разведению птицы оказывается государственная поддержка в рамках утвержденной региональным Правительством госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Новосибирская область является профицитным регионом по производству птицеводческой продукции, излишки яйца и мяса птицы поставляются в другие субъекты Российской Федерации и соседние страны.

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