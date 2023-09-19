Задержали по ориентировке: в Новосибирске мужчина вырвал из рук женщины телефон и убежал

В Новосибирске мужчина вырвал из рук женщины телефон и убежал.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске 37-летний мужчина вырвал из рук женщины телефон и убежал. Инцидент произошел 15 сентября в Кировском районе города.
- 15 сентября в отдел полиции поступило заявление от 37-летней местной жительницы о том, что у дома по улице Зорге неизвестный вырвал у нее из рук мобильный телефон и скрылся, - сообщили в региональном ГУ МВД.
По приметам полицейские составили ориентировку. Задержать беглеца удалось сотрудникам ППС.
Выяснилось, что мужчина ранее был судим. Теперь ему предстоит ответить за грабеж. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.
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