Задержали по ориентировке: в Новосибирске мужчина вырвал из рук женщины телефон и убежал

В Новосибирске мужчина вырвал из рук женщины телефон и убежал. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске 37-летний мужчина вырвал из рук женщины телефон и убежал. Инцидент произошел 15 сентября в Кировском районе города.

- 15 сентября в отдел полиции поступило заявление от 37-летней местной жительницы о том, что у дома по улице Зорге неизвестный вырвал у нее из рук мобильный телефон и скрылся, - сообщили в региональном ГУ МВД.

По приметам полицейские составили ориентировку. Задержать беглеца удалось сотрудникам ППС.

Выяснилось, что мужчина ранее был судим. Теперь ему предстоит ответить за грабеж. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.

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