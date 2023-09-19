Представлялись дружинниками: в Новосибирске группу мужчин будут судить за грабеж и вымогательство

В Новосибирске группу мужчин будут судить за грабеж и вымогательство. Фото: ГУ МВД по НСО
В Новосибирской области задержали группу мужчин, подозреваемых в вымогательствах и грабеже. Они представлялись дружинниками и угрожали физической расправой.
- С ноября 2022 года по февраль 2023 года трое молодых людей в возрасте от 22 до 29 лет под руководством 46-летнего гражданина, представляясь дружинниками, под угрозой применения физической силы и распространения порочащих сведений, вымогали у граждан деньги, - говорится в сообщении регионального ГУ МВД.
Так, у одного из пострадавших подозреваемые похитили телефон, у другого - пять тысяч рублей, а у третьей жертвы требовали 100 тысяч рублей.
В ходе обыска были найдены вещи, подтверждающие их причастность к преступлениям. Среди них, удостоверения народного дружинника, банковские карты, телефоны, биты и другие вещи.
Теперь мужчины предстанут перед судом за вымогательство и грабеж. Сейчас один участник группировки находится под домашним арестом, двое - заключены под стражу, еще одному запретили выполнять определенные действия.
Полицейские просят пострадавших от действий задержанной группы обращаться по телефонам 8-383-232-28-42, 232-27-17, 8-923-163-79-57.
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