Вирусолог рассказал, ждёт ли Новосибирск новая волна коронавируса

Вирусолог отметил, что новая волна ковида в Новосибирской области может достигнуть пика в октябре. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирусолог и ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов рассказал, ожидает ли Новосибирскую область новая волна коронавируса. По словам медика, она может достигнуть пика к октябрю.

- Новые волны приходят регулярно и вне зависимости от сезона, примерно каждые три месяца. Уже сейчас идет высокая волна, пика может достичь к октябрю, но связано ли это с появлением штаммов «Пиролы» или «Эрис» — еще предстоит узнать. Есть американские данные, полученные во время анализа сточных вод. Там прослеживается интересное явление: поскольку народ привык к этой болезни, он перестает ее отличать от всех других простудных заболеваний. Люди перестали обращаться к врачам за диагностикой, но по косвенному признаку — количеству нуклеиновой кислоты этого вируса в сточных водах — можно определить, сколько человек реально болеет, - пояснил КП-Новосибирск Александр Чепурнов.

Учёный также отметил, что нынешняя волна коронавируса распространяется намного быстрее, чем когда он только появился.

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