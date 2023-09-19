В Новосибирской области поголовье птицы сократилось на 1,3 миллиона. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области в 2023 году поголовье птицы сократилось на 1,3 миллиона. В настоящее время на птицефабриках региона содержится семь миллионов голов птицы, что на 16% меньше, чем в 2022 году.

Производством мяса птицы и яиц занимаются семь сельскохозяйственных предприятий.

- Производство птицеводческой продукции сосредоточено в пяти районах области: Искитимском, Новосибирском, Коченевском, Черепановском и Каргатском, - сообщили BFM-Новосибирск в региональном Минсельхозе.

В области произошло сокращение производства яиц на 18%. Причиной стало прекращение выпуска куриного яйца на крупнейшем предприятии региона. Кроме того, по информации Минсельхоза, до конца 2023 года яйца перестанет выпускать еще одна фабрика.

По данным Новосибирскстата, в начале сентября розничная цена на куриные яйца составила 80,6 рублей за 10 штук. Это на 14,2% выше аналогичного периода 2022 года.

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