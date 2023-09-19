Сенатор Александр Карелин из Новосибирска выступил против смены спортивного гражданства

Александр Карелин признался, что отрицательно относится к смене спортивного гражданства. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Трехкратный победитель Олимпийских игр, сенатор Александр Карелин из Новосибирска прокомментировал практику смены спортивного гражданства. Свое отношение к этому он выразил в беседе с КП-Новосибирск.

Смена спортивного гражданства означает, что человек фактически остается гражданином РФ, но как спортсмен представляет другую страну. И если он занимает первое место, то будет играть гимн той страны, за которую тот выступает.

После того, как в отношении российских спортсменов начали вводить санкции, некоторые решили прибегнуть к данной практике.

− Отрицательно отношусь к смене спортивного гражданства. Все очень по-разному, но есть одно «но» − без сильного государства за спиной, каким бы ярким вы ни были, никогда вас не будут воспринимать, − высказался в разговоре с КП-Новосибирск Александр Александрович. − Формально меняя гражданство, мы ослабляем и разрушаем внутреннюю селекцию. А если мы ослабим селекцию, то наша конкурентоспособность упадет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber