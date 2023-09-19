В Новосибирске заключенный скинхед показывал осужденным нацистскую символику. Фото: ГУФСИН НСО.

В Новосибирске завершили следственные действия в отношении осужденного за распространение нацистской идеологии. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ совместно с ГУФСИН НСО.

– Осужденный в 2017 году Советским районным судом г. Новосибирска за незаконный оборот наркотических средств, бывший лидер скин-движения в Новосибирске гражданин 1996 года рождения оправдывал и пропагандировал идеологию национальной нетерпимости. Он публично демонстрировал осужденным исправительной колонии № 18 нацистскую символику, – сообщает УФСБ по Новосибирской области.

На него возбудили и расследовали уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

Его изолировали в штрафной изолятор. А материалы уголовного дела направили в Октябрьский районный суд.

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