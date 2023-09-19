В Новосибирск в третьей декаде сентября придет похолодание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирск в третьей декаде сентября придет похолодание. Об этом сообщил начальник департамента энергетики, ЖКХ Дмитрий Перязев на аппаратном совещании.

- Мы получили уточненный прогноз гидрометцентра. В период до 22 сентября температура воздуха составит +16...+18 градусов. Но уже с 23 по 27 сентября ожидается неустойчивый характер погоды с дождями и понижением температуры в ночные часы до +2...+4 градусов. Днем температура воздуха будет не выше +8...+12 градусов. Среднесуточная температура составит +6...+9 градусов, что ниже нормы на 1-2 градуса, - рассказал Дмитрий Перязев.

Исходя из прогноза, было принято решение начать отопительный сезон в социальных объектах с 21 сентября, а в жилых домах - с 25 сентября.

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