Участники СВО смогут бесплатно получить земельный участок в Новосибирской области. Фото: Даниил ОПАРИН

Перечень льготных категорий граждан, которым доступно получение бесплатной земли, планируют расширить в НСО. Такую меру поддержки одобрило правительство региона на очередном заседании. Прошло мероприятие под руководством губернатора Андрея Травникова.

– Изменения вносят в Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области». Бесплатно получить на территории Новосибирской области земельный участок для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства или огородничества для собственных нужд, ведения личного подсобного хозяйства теперь смогут военнослужащие, лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и лица, проходящие (проходившие) службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий, а также члены семей указанных военнослужащих и лиц, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции, – говорится в сообщении правительство Новосибирской области.

По словам руководителя департамента имущества и земельных отношений региона Романа Шилохвостова, перечень льготных категорий граждан расширили в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации.

– Право на получение земельных участков для новых категорий граждан предусматривается во внеочередном порядке, а также исключается требование о постоянном проживании на территории Новосибирской области, – уточнил Роман Шилохвостов.

Проект закона внесут в установленном порядке в Законодательное Собрание Новосибирской области.

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