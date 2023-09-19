Держал за уши и волосы: в Новосибирске парень бил возлюбленную головой об стену ТЦ

Писать заявление на парня-абьюзера пострадавшая отказалась. Фото: АБ «Гвардия»

В Новосибирске девушка пострадала от рук своего сожителя. Молодой человек схватил ее и начал бить головой об стену ТЦ на глазах у прохожих.

Инцидент произошел 18 сентября у торгового центра «Матрешки» в Кировском районе. К охраннику Агентства Безопасности «Гвардия», который дежурил на объекте, подбежали взволнованные посетители. Они сообщили о совершаемом в отношении сибирячки насилии.

Охранник нажал тревожную кнопку и выбежал наружу. Он увидел парня, который держал девушку за уши и волосы и бил о витражное остекление.

− Девушка пыталась вырваться, но силы были неравны. Ее волосы и лицо были в крови, кровь была на одежде и руках молодого человека, − сообщили на сайте Агентства Безопасности.

Гвардеец вырвал пострадавшую из рук местного жителя. Выяснилось, что молодые люди проживают вместе и часто выясняют отношения.

На место вызвали скорую и полицию. Медики диагностировали у девушки рваные раны кожи головы. Раны нужно было зашивать, поэтому пострадавшую госпитализировали. Писать заявление на парня-абьюзера она отказалась. Тем не менее, молодого человека передали полицейским.

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